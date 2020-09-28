Doğaseverler sahil ve deniz dip temizliği yaptı - Son Dakika

Marmaris'te doğaseverler "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla sahil ve deniz dibi temizliği yaptı.

Marmaris Belediyesi, Marmaris, İstanbul Büyükçekmece ve Ölüdeniz Fethiye Rotary Kulübü üyeleri ile Selimiye Mahallesi sakinleri etkinlik kapsamında Selimiye Plajı'ndaki çöpleri topladı.

Marmaris Deniz Ticaret Odasına bağlı 3 dalgıç ise Selimiye Körfezi'nde deniz dibi temizliği yaptı.

Marmaris Rotary Kulüp Başkanı Olcay Erbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının temizlik konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla temizlik çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift de özellikle rastgele ve dikkatsizce sokağa atılan tıbbi maskelerin tehlike saçtığını kaydetti.

Toplanan 15 torba çöp, katı atık tesisine götürülmek üzerine belediyenin temizlik işçilerine teslim edildi.