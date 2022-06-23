Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi - Son Dakika
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Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi

23.06.2022 17:06
Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi

Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da bulunan Kazıklı Ali Vadisinde gerçekleştirilen film çekimi sırasında doğanın kirletildiği, çevreye zarar verildiği iddia edildi.

Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi

NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da bulunan Kazıklı Ali Vadisinde gerçekleştirilen film çekimi sırasında doğanın kirletildiği, çevreye zarar verildiği iddia edildi. Bölgedeki dağcılar duruma tepki gösterdi.

Bölgede dağcılık eğitim faaliyeti icra eden grup, merkeze yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Kazıklı Ali Vadisinde karşılaştıkları manzaraya tepki gösterdi. Tepkilerini video çekerek gösteren dağcılar, "Biz buralarda çocuklara eğitim veriyoruz. Spor tırmanış eğitimleri veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Çamardı, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi - Son Dakika
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