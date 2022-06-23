Niğdeli Çiftçi: 'Sel Geliyor Bizi Vuruyor, Patates Para Etmiyor Bizi Vuruyor, Recep Tayyip Erdoğan'a Oy Veriyoruz O da Bize Vuruyor'

Kaynak: İHA

Çamardı, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi - Son Dakika

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