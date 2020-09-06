Doğu Afrika ülkesi Malavi, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açacağını duyurdu - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Malavi, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açacağını duyurdu.

Sırbistan ve Kosova'a geçtiğimiz günlerde İsrail Büyükelçiliklerini Kudüs'te açacağını duyurmuştu. Doğu Afrika ülkesi Malavi hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail'de açılması planlanan büyükelçiliğin Kudüs'te olacağı duyuruldu. Çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu Doğu Afrika ülkesinin, 1964'ten bu yana İsrail ile ilişkileri var fakat ülkede büyükelçiliği bulunmuyor. Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera Cuma günü yaptığı konuşmada, ülkenin parlamentosuna Kudüs'te büyükelçilik açılmasının ve Dışişleri Bakanlığında reform yapılması gerektiğini dile getirmişti.

Kudüs'te bugüne kadar sadece ABD ve Guatemala'nın büyükelçilikleri bulunurken, İsrail'deki 87 büyükelçiliğin geri kalanı ise başkent Tel Aviv'de yer alıyor. Malavi, Kudüs'te büyükelçilik açan ilk Afrika ülkesi olacak.

Uluslararası toplum ise Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanımayı reddederken, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümden yana duruyor. - LİLONGWE