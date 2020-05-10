Doğu Akdeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun zaman sonra ilk defa sokağa çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun zaman sonra ilk defa sokağa çıktı - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun zaman sonra ilk defa sokağa çıktı

6 saat önce

Adana, Hatay ve Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun aradan sonra sokağa çıktı.

Doğu Akdeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun zaman sonra ilk defa sokağa çıktı, System.String[]

Adana, Hatay ve Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun aradan sonra sokağa çıktı.

Adana'da sosyal mesafeyi koruyup, maske takan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokak, bulvar ve parklarda yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi, üstü açık otobüsle şehir merkezinde tur atarak vatandaşlara müzik dinletisi sunup karanfil dağıttı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, müzik eşliğinde oynayıp eğlendi.

73 yaşındaki Yusuf İncekalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır ilk defa evinden çıktığını belirterek, "Sokağa çıktığımda fazla oksijenden olmalı ki başım döndü. Bu eğlence çok iyi oldu. Tadını çıkarmaya çalışıyorum." dedi.

Vatandaşlardan 65 yaşındaki Suzan Özkara da evde uzun süre kalmanın kendilerini olumsuz etkilediğini, daha uzun süre dışarıda vakit geçirmek istediklerini bildirdi.

80 yaşındaki Çetin Börköz, uzun süre evde kaldıklarını dile getirerek, "Dışarıya çıktığımda öncelikle özgürlüğü hissettim. Ben hukukçu olarak özgürlük için 55 senedir mücadele ediyorum. Şimdi en önemli şey virüse kapılmadan sosyal mesafeyi koruyarak kardeşçe ve dostça yaşamak. İnşallah bu koronavirüs belası gidecek ve Türkiye feraha erecektir." şeklinde konuştu.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de parklardaki vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri konusunda uyardı, kadınların da Anneler Günü'nü kutladı.

Hatay

Hatay'da sosyal mesafeyi koruyup, maske takarak park ve meydanları dolduran 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yürüyüş ve egzersiz yaptı.

Atatürk Parkı'na çıkan vatandaşlardan 71 yaşındaki Mehmet Nur Omak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasağın başından bu yana kurallara harfiyen uyduklarını ve evden çıkmadıklarını belirtti.

Omak, "Uzun süreden sonra sokağa çıkmak bambaşka bir duygu. Bu dört saat bizim için çok uygun. Allah devletimizden razı olsun. Tanıdığım bütün arkadaşlarım bu uygulamadan memnun. İnşallah tez zaman içinde bu beladan kurtuluruz." ifadelerini kullandı.

88 yaşındaki Ali Uğur da uzun süre sonra sokağa çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, salgının bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafenin korunması ve zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda sık sık uyarılar yaptı.

Mersin

Mersin'de belirlenen saatlerde sokak, cadde ve meydanlara çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Yürüyüş ve egzersiz yapan vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Polis ekipleri de kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 03:40 Kaynak: AA


Son Dakika

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 11 sivil yaralandı El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 11 sivil yaralandı         
22:11
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı         
21:57
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı         
21:28
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi         
21:02
Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz         
20:57
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı         
20:55
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı         
20:40
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak         
20:39
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti         
19:46
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak         
19:30
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı         
19:29
AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti         
19:08
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi         
19:01
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı         
19:00
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu         
18:56
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi         
18:22
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı 50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı         
18:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz         
18:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur         
18:11
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü         
17:48
Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı Türk restoranında arkadaşlarıyla iftarda bir araya gelen İbrahimovic, Adana kebabının tadına baktı         
17:32
Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti Ankara'da 5 çocuk annesi kadın, ayı saldırısında hayatını kaybetti         
17:27
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti         
17:14
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:56
TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir         
16:55
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de "Askıda Fatura" için başvuru yaptı         
16:50
45 kilo vererek büyük değişime uğrayan şarkıcı Adele'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı 45 kilo vererek büyük değişime uğrayan şarkıcı Adele'nin nasıl zayıfladığı ortaya çıktı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İnsanlarda "Hasta olmaktan asla kurtulamayacağım" düşüncesi başladı         
16:48
Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor Göztepe, Galatasaray'dan milli futbolcu Şener Özbayraklı ile ilgileniyor         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2020 22:37:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Akdeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar uzun zaman sonra ilk defa sokağa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]