"5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri - Son Dakika

Ardahan, Kars, Erzincan ve Tunceli'de, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla çöp toplandı, çevre temizliği yapıldı ve fidan dağıtıldı.

Ardahan'da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Çamlıçatak Ormanlığında düzenlenen etkinlikte, Vali Hüseyin Öner, yetkililer, sporcular ve gönüllüler çöp topladı.

Vali Öner, etkinlikte yaptığı konuşmada, çevrenin korunmasının çok önemli olduğunu ve bu bilinci genç kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi.

Etkinlikle çevrenin önemine dikkat çekmek istediklerini bildiren Öner, "Çevre, hayatımızın vazgeçilmezi. Bu nedenle çevreyi ihmal edemeyiz. İhmal edilen çevre bize olumsuz dönüyor. Çevremiz gitgide önem kazanıyor ve bunun farkında olmamız lazım." ifadelerini kullandı.