Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı

23.12.2020 11:35
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı, System.String[]

DOĞU Anadolu'da kar yağışı sebebiyle 661 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

DOĞU Anadolu'da kar yağışı sebebiyle 661 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, Doğu'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da ise 5 santimetre olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi için meteorolojinin bildirdiği kar yağışı, dün akşam saatlerinde başladı. Erzurum başta olmak üzere bölge illerinde etkili olan yağış, özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri il ve ilçelerin bağlantı yollarını açık tutmaya çalışırken belediyeler, kent merkezinde iş makineleriyle yolları temizledi. Kar yağışının sabah saatlerinde etkisini kaybettiği Erzurum'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Muş ve Ağrı'da 18, Kars'ta 17, Erzincan'da 10, Ardahan'da 10, Iğdır'da ise 5 santimetre kar kalınlığı ölçüldü.

Kar yağışı sebebiyle Ağrı'da 328, Erzurum'da 150, Muş'ta 151, Erzincan'da 19, Iğdır'da 13 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi. OLTU'DA İLK KAR SEVİNCİ YAŞANDIKasım ve aralık ayını yağışsız geçiren Doğu'da kar bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Erzurum'un 1275 rakımlı Oltu ilçesine mevsimin yağan ilk karı renkli görüntülere neden oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı Oltu'da Ayhan Özden, "Beklediğimiz kar sonunda yağdı. Binlerce şükürler olsun. Kar berekettir" dedi.  Kar yağışına sevindiğini söyleyen bölge halkından Eyüp Şimşek ise "İnşallah barajlarımız suyla dolacak. Kuraklığı bir an önce bitireceğiz " diye konuştu.BELEDİYE EKİPLERİ KAR TEMİZLİĞİNDEAğrı'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı il merkezi ve ilçeleri beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde, Belediye temizlik ekipleri cadde ile sokaklarda bulunan karları temizledi. İl özel idaresi de kapanan 328 köy yolunu açma çalışmalarına başladı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önü ile otomobillerinin üzerinde biriken karı temizledi. Kar yağışının ardından kömür satıcıları da satış için hazırlıklara başladı.KARIN, 1 AY ÖNCE YAĞMASI BEKLENİYORDUArdahan'da dün gece başlayan kar yağışı, kenti kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezinde kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği kent merkezinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ardahan Belediyesi ve karayolları karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının geciktiğini söyleyen Ardahanlılar, "Beklediğimiz kar geldi. 1 ay öncesinde yağması gereken kar şimdi yağıyor. Küresel ısınmadan Ardahan'da nasibini aldı. Ardahan, kar ile daha güzel" dediler.Beklenen kar yağışı sonrası park ve bahçelerde renkli görüntüler oluştu. Ardahan- Şavşat ile Ardahan- Posof kara yollarında kar ve fırtına nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Muş'ta da etkili olan kar yağışı sebebiyle 151 köyün merkezle bağlantısı kesildi. Kar kalınlığının 18 santimetre ölçüldüğü Muş'ta il özel idaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmasını sürdürüyor.


Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı
Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı

Doğu Anadolu, Ardahan, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 661 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika


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