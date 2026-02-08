Doğu Anadolu'da Kar Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Doğu Anadolu'da Kar Engeli

Doğu Anadolu\'da Kar Engeli
08.02.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 498 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 498 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 106 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

Kar yağışının ardından beyaz bürünen Erciş ilçesinde ortaya çıkan güzel manzara dronla görüntülendi.

Hakkari

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 144 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Yüksekova ilçesinde de 2 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Yeşiltaş ve Bostancı köylerinin yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Zorlu bölgede metrelerce kar yığınını temizleyen ekipler, yolları açarak köylere ulaşımı sağladı.

Bitlis

Kentte gece etkili olan kar nedeniyle 96 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarının en kısa sürede açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Belediye ile Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

Muş

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 152 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle daha önce açılan 152 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin öncelikli olarak mahsur kalan vatandaşların ve hasta bulunan köy yollarında çalışma yürüttüğünü belirten Yentür, "Acil durumlara göre planlanan çalışmalar kapsamında bazı köy yolları ulaşıma açılırken, kapalı bulunan diğer güzergahlarda yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor." dedi.

Öte yandan yolda kalan çok sayıda araç ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA

Doğu Anadolu, Hava Durumu, Hakkari, Ulaşım, Güncel, Bitlis, Muş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da Kar Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:24
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek
11:02
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam’ın çocuk yıldızı çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı
10:31
İnfial yaratan kare Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
10:21
TÜVTÜRK’ten polis memuru Melih Okan Keskin’in öldürülmesi sonrası yeni karar
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 12:08:32. #7.11#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da Kar Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.