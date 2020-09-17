Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - KARS - Son Dakika

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Polis ekipleriyle kentin işlek noktalarından Atatürk ve Prof. Dr. Metin Sözen caddelerinde denetime katılan Vali Türker Öksüz, iş yerlerini denetledi ve maskesiz dolaşanları uyardı.

Vali Öksüz, denetimin ardından gazetecilere, pandemi nedeniyle alınan karar ve tedbirlere uyulup uyulmadığını denetlediklerini söyledi.

Salgın sürecinde kentte 30 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 77 hastanın ise tedavisinin sürdüğünü belirten Öksüz, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımda tedavi gören hastalarımız da var. Biz bunların hiçbirinin yaşanmasını istemiyoruz. Her vatandaşımız sokakta yürürken, herhangi bir faaliyet içerisinde bulunurken lütfen bu ölen, yoğun bakımda nefes güçlüğü çeken vatandaşlarımızı düşünsünler. Bu hem vicdani hem de yasal bir sorumluluktur. Şehrimizin sağlığını düşünmeyen vatandaşımız, karantinada olması gerekirken izolasyon kurallarını ihlal ederek normal hayatına devam etmeye çalışıyor. Bunlara asla izin vermeyeceğiz. Şu anda yurtlarda 9 kişi var, kurallara uymadıkları için kendilerini yurtlarda zorunlu misafir ediyoruz"