Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Sibirya Soğukları: Göle Eksi 29 Derece

Doğu Anadolu'da Sibirya Soğukları: Göle Eksi 29 Derece

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu'da Sibirya Soğukları: Göle Eksi 29 Derece, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Soğuk havanın etkisiyle yollar ve kaldırımlarda yoğun buzlanma meydana geldi. Erzurum'da şadırvanlar buz tuttu. Ardahan'ın Göle ilçesinde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 29 derece ölçüldü.

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede gece yaşanan en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman ve Karayazı ilçelerinde 27, Ardahan'ın Göle ilçesinde 29 derece ölçüldü. Dondurucu soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk havanın etkisiyle yollar ve kaldırımlarda yoğun buzlanma meydana geldi.

Erzurum ve Ardahan'da, yayalar adeta buz pistine dönüşen kaldırımlarda zor anlar yaşarken, yoğun buzlanma nedeniyle araç trafiğinde de zaman zaman aksamalar oldu. Birçok aracın yakıtının donduğu bölgede, sürücüler otomobillerinin buz tutan camlarını kazıyarak yola çıktı.

Meteoroloji yetkilileri, sis ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Öte yandan şadırvan ve çeşmelerin buz tuttuğu Erzurum'da sabah saatlerinde termometreler eksi 17'yi gösterdi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Ardahan, Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Göle, Güncel
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