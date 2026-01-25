Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkili - Son Dakika
Doğu Anadolu'da Soğuk Hava Etkili

25.01.2026 10:40
Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava, kar ve buzlanma nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da, önceki günlerde yağan karın ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Özellikle yüksek kesimlerdeki dereler, bitki ve ağaçlar buz tuttu, bazı sürücüler araçlarının üzerine battaniye ile örterek camların buzlanmasını önlemeye çalıştı.

Kars

Kars'ta yağışın ardından bazı araçlar kara gömüldü, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kar ve buz temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede, ana caddelerdeki kar yığınları araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu. Ayrıca çatılarda oluşan uzun buz sarkıtları için Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı.

Kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Öte yandan İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava ve kar etkili oluyor.

Yağışla birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde buzlanma meydana geldi.

Kaynak: AA
