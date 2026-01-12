Doğu Anadolu'da Ulaşım Sorunları - Son Dakika
Doğu Anadolu'da Ulaşım Sorunları

Doğu Anadolu\'da Ulaşım Sorunları
12.01.2026 11:30
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 111 yerleşim yerine ulaşım kesildi.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentte 63 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, kaldırım ve sokaklarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

İş makineleriyle toplanan kar yığını, kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkarılıyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle il genelinde kapanan 43 yerleşim yeri yolundan 39'u ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde kapalı 1 köy ve 3 mezra yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadı.

Karla mücadele ekipleri, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolu kardan kapanan 17 köye ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, ulaşımda aksama yaşanmaması için kapalı olan yolları kısa sürede açmaya çalıştıklarını kaydetti.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme ve yol genişletme çalışması yürüttü.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Kar yağışının ardından ekiplerin köy yollarını açmak için çalışma başlattığını ifade eden Yentür, karla mücadelenin 110 personel ve 68 iş makinesiyle yürütüldüğünü kaydetti.

Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kaynak: AA

