Doğu Anadolu'daki 4 ilde 646 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 646 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 202 yerleşim yerinin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizliyor.

Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle iki gündür ulaşıma kapalı. Bahçesaray'a ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere geçidinde tipi nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı, karla mücadele ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekipler hastalar için seferber oldu

Başkale ilçesinde yolu kardan kapalı Aşağı Durak mezrasında rahatsızlanan tansiyon hastası Delal Polat, 112 sağlık ve karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Erciş ilçesinde de tipi nedeniyle yolu kapanan Kekliksırtı Mahallesi'nde 70 yaşında kalp hastası Ahmet Dilmanç rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine karla mücadele ekipleri yolu açtı, Dilmanç ambulansla Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 193 köy ve mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ve karayolları ekipleri de yol, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Muş ve Bitlis

Muş'ta iki gündür etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kapalı yolları en kısa sürede açmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Kentte fırtına ve tipinin çalışmaları zorlaştırdığını belirten Yentür, "Ekiplerimiz tarafından açılan yollar tekrar kapanıyor. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yüksekliği çok fazla. Tüm zorluklara rağmen yolları açmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Şehir merkezindeki kar yığınlarını iş makineleriyle kaldırdıklarını anlatan Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt da "120 personel ve 30 iş makinesi ile karla mücadele çalışması yapıyoruz. Vatandaşımızın ulaşımını sağlamak için günde ortalama 500 kamyon kar yığınını şehir dışına taşıyoruz. 17 mahallede eş zamanlı kar temizle çalışması yapıyoruz." dedi.

Bitlis'te kapalı 119 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu arada Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün yüzeyi de dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu.