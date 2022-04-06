Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, AA'nın Türkiye'nin ilk haber ajansı olmasının yanında, Cumhuriyetin kuruluşu ile milli mücadele yıllarında, günümüzde de önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Milli mücadelenin başladığı yıllarda Anadolu'nun sesini İstanbul'a ve dünyaya duyuran sınırlı yayınlar olduğunu aktaran Özsoy, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle bir ortamda milli mücadelenin başarılarını tüm dünyaya duyurmak amacıyla ajansın kurulması talimatını verdiğini hatırlattı.

AA'nın Celal Bayar, Halide Edip ve Yunus Nadi öncülüğünde kurulduğunu dile getiren Özsoy, Bayar'ın, "Anadolu Ajansı'nı Anadolu'nun ve ihtilalin sesi olarak kurmaya karar verdik. O zaman AA, ihtilalin en büyük ihtiyaçlarından birini temin etmiştir. Hem ihtilalin maksat ve gayesini Anadolu'nun görüşlerini harice aksettirmiş hem de hariçte hakkımızda ne gibi muamele cereyan ediyor onları bize bildirmek suretiyle iki başlı mühim bir vazife yapmıştır." ifadelerine yer verdi.

AA'nın dünya genelinde önemli bir konumda olduğuna dikkati çeken Özsoy, şunları kaydetti:

"Kuruluşunun üzerinden 102 yıl geçen Anadolu Ajansı, bugün bünyesinde barındırdığı binlerle ifade edilen gazeteci meslektaşlarımızla doğru tarafsız haberciliği ve dünya genelindeki yaygınlığı ile hakikaten bir dünya ajansı konumundadır. AA'nın 102'nci yılını tebrik ediyor, nice asırlara ulaşmasını, muhabirinden yöneticisine kadar tüm çalışanlarına kolaylıklar diliyorum."