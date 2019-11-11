Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyor
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyor

Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyor

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) çalışmalarında sona geliniyor.

Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) çalışmalarında sona geliniyor.


Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamındaki en büyük ve önemli yatırımlarından olan DAG projesi, ilk ışığın alınacağı 2020 yılının sonunu iple çekiyor.


Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü bünyesinde başarıyla yürütülen DAG Projesi sayesinde, Türkiye'nin en büyük çaplı (4 m) hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR, <3 micron) bölgede gözlem yapacak teleskobuyla, astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanlarında uluslararası düzeyde projelerin ve ortak çalışmaların yürütüleceği büyük gözlemevi altyapıları ve üst yapılarıyla birlikte kurulmaya devam ediyor.


Projede üçüncü kısma ulaşan mühendisler bu aşamada 4 m'ye kadar olan bütün ayna ve uzay - uydu ekipmanlarının kaplanacağı Ayna Kaplama Sistemi'nden (AKS) oluşan Projeyi hayata geçirmeye çalışıyor. - ERZURUM

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlk kez kafes dövüşü yapacak Sabriye: Maçı alacağıma inanıyorum
Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist, Yunanistan kabul etmeyince tampon bölgede kaldı Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 16:54:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Gözlemevinde çalışmalar devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]