Doğu'da 4 ilde 230 yerleşim yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 230 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 103 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özalp ilçesinin Mehmetalan Mahallesi'nde yoğun kar nedeniyle bir garajın çatışı çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olayda çöken çatının altında kalan 3 traktör zarar gördü.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, yaptığı açıklamada, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 8 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Tipi nedeniyle kapanan köy yollarının sürekli kapandığını ifade eden Aydoğdu, "Bölgede iş makineleriyle tipiden kapanan yolları ulaşıma açıyoruz. Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-6 metreyi buluyor." dedi.

Tatvan ilçesinde de belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde biriken kar yığınları iş makineleriyle şehir dışına çıkarılıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, yaptığı açıklamada, şehir dışına 10 bin kamyon kar taşıdıklarını söyledi.

Çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Korkmaz, çatılarda biriken kar kütlelerini de kontrollü bir şekilde indirdiklerini kaydetti.

Hizan ilçesinde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde de İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, karla mücadele kapsamında köy yollarında genişletme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Muş- Hasköy kara yolunda da sis nedeniyle sürücüler, ilerlemekte zorluk yaşadı.

Hakkari

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 35 köy ile 84 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 119 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizledi.

Belediye ekipleri ise çarşı merkezi, ara sokaklar ve mahalle yollarında biriken kar yığınlarını iş makineleriyle şehir dışına taşıdı.