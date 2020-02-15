Doğu'daki 4 ilde 371 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, kar ve tipi nedeniyle 371 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 155 yerleşim yerinin yolu trafiğe kapandı.

Dünden bu yana 361 yerleşim yolunu ulaşım açan karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari merkez ve 3 ilçesinde 119 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 24 köy ve 95 mezra yolunun açılması için çalışmalara devam ediyor.