Doğu Karadeniz'de 2022 yılının ilk ayındaki trafik kazalarında 414 kişi yaralandı - Son Dakika

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2022 yılının ilk ayında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 414 kişi yaralandı.

2022 yılının Ocak ayında Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında 148 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 142 kişi yaralandı. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde ise 274 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede en çok trafik kazasının gerçekleştiği il Trabzon olurken, en az trafik kazasının yaşandığı il ise Gümüşhane oldu.

Artvin'de 2022 yılının ilk ayında 47 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, 20 yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. Kentteki bu kazalarda 25 kişi yaralandı.

Giresun'da ise 113 maddi hasarlı, 63 ölümlü-yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, 2 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı.

En az trafik kazalarının yaşandığı il olan Gümüşhane'de 43 maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken, 16 yaralamalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

Rize'de de 84 maddi hasarlı, 61 yaralamalı trafik kazası oldu. Meydana gelen kazalarda 99 kişi yaralandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en çok kazaların yaşandığı il olan Trabzon'da 114 yaralamalı, 183 maddi hasarlı kaza meydana geldi. 2 kişinin kazalarda hayatını kaybettiği kentte 165 kişi yaralandı. - TRABZON