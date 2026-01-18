Doğu Karadeniz'de Kar Etkisi: 404 Yerleşim Yolu Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Doğu Karadeniz'de Kar Etkisi: 404 Yerleşim Yolu Kapandı

Doğu Karadeniz\'de Kar Etkisi: 404 Yerleşim Yolu Kapandı
18.01.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar yağışı nedeniyle 404 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'deki 404 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Çayeli ilçesinde 28, İkizdere'de 22, Çamlıhemşin'de 7, Kalkandere'de 4, Derepazarı'nda ise 1 olmak üzere 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 47 iş makinesi ve 103 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Rize Belediyesi ekipleri de bazı mahallelerde tuzlama ve yol temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kar yağışının ardından görülmeye değer manzaralar oluştu.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 128 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde 45, Kürtün'de 28, Torul'da 25, Şiran'da 24, Köse ilçesinde ise 6 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada şehrin en eski yerleşim yeri tarihi Süleymaniye Mahallesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

-Giresun

Giresun'da kar yağışının ardından 161 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, il merkezinde 18, Alucra'da 30, Bulancak'ta 18, Çamoluk'ta 8, Çanakçı'da 3, Dereli'de 7, Doğankent'te 7, Espiye'de 20, Görele'de 9, Şebinkarahisar'da 31, Tirebolu'da 8 ve Yağlıdere'de 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarının ulaşma açılması için çalışmalarına devam ediyor

Artvin

Artvin'de aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 7, Yusufeli'nde 12, Borçka'da 8, Ardanuç'ta 21, Şavşat'ta 4 ve Murgul ilçesinde 1 olmak üzere 53 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 34 iş makinesi ile köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri de Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde tuzlama ve kar çalışması yürütüyor.

Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle yollarını açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı 122 personel ve 100 iş makinesi, kent genelinde buzlanma riski bulunan noktalarda tuzlama çalışmazı yapıyor.

Ordu

Ordu'da kar yağışı sonrası orta ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Ekipler, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı sonrası kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kentte kar yağışı dolayısıyla 600 personel, 417 araç ve iş makinesinin çalışmalarda yer aldığı belirtildi.

Bayburt

Bayburt'ta kar sabah saatlerinde etkisini sürdürdü.

Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Bayburt Belediyesi, İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti.

Öte yandan kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlık ve dağlık alanlar dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Yerel Haberler, Hava Durumu, Gümüşhane, Giresun, Ulaşım, Güncel, Artvin, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de Kar Etkisi: 404 Yerleşim Yolu Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
16 yaşında öldürülen Atlas’ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi’den geldi 16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi
Ayrılık olabilir Torreira için Galatasaray’a yeni teklif geliyor Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor
Bonservisini bile duyurdular İşte Rafa Silva’nın yeni takımı Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
09:05
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
08:56
Terör örgütü Tabka’dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
06:02
ABD’den Suriye’de operasyon Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 14:52:21. #7.11#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'de Kar Etkisi: 404 Yerleşim Yolu Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.