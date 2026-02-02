Doğu Karadeniz'e Fırtına Uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda (Giresun- Artvin arası) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.