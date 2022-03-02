Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na 20 bin üniversite öğrencisinin katılımı bekleniyor - Son Dakika

Trabzon'da 4-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na (DOKKAF'22), 20 bin üniversite öğrencisinin katılımı bekleniyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, senato salonunda düzenlediği basın toplantında, fuarın Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, KTÜ'nün ev sahipliğinde düzenleneceğini söyledi.

Bu yıl üçüncüsü organize edilecek fuarın Şenol Güneş Spor Kompleksinde yapılacağını belirten Çuvalcı, paydaşların ise Artvin Çoruh Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Giresun Üniversitesi olduğunu, 20 bin üniversite öğrencisinin katılımını beklediklerini aktardı.

Çuvalcı, fuarın 12 bölgeden 151 üniversitenin katılımı ile yapılacağını ve katılımcı öğrencilerin tamamına e-sertifika verileceğini ifade ederek, öğrencilerin iş verenlerle birebir görüşmeler yaparak, yüz yüze mülakata girip, kendilerini tanıtma ve firmaları tanıma fırsatı bulacağını belirtti.

Fuarların amacının bölge üniversitelerindeki gençleri, Türkiye'nin önde gelen 254 kurum ve kuruluşların temsilcileri ve insan kaynakları ofisleri ile bir araya getirmek olduğunu aktaran Çuvalcı, "Onların firmalarını tanıma, staj ve iş bulma fırsatlarından yararlanma imkanına sahip olabilmesini sağlamak ve sektörün talep edeceği kalitede mezunlar olarak hazırlanabilmelerini sağlamaktır. Öğrenci ve mezunlar etkinliğe geldiklerinde firmaların insan kaynakları yetkilileri ile iş ve staj fırsatları, kariyer imkanları gibi konularda ilk ağızdan bilgi alabileceklerdir." diye konuştu.

Çuvalcı, fuara 8 üniversite haricinde bilişim teknolojileri, gıda, inşaat ve savunma sanayi gibi birçok sektörün temsilcilerinin de katılacağını kaydetti.