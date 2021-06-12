Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 14 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kısıtlama öncesi kent merkezi ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü. Emniyet ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokakların boş kaldığı kentte, polis ve jandarma ekiplerinin kent genelindeki denetimleri sürüyor.

Karabük

Normal zamanda yoğun olan Albay Karaoğlanoğlu, Menderes, Fevzi Fırat ve Kemal Güneş caddeleri ile Kent Meydanı boş kaldı. Kenti çevre illere bağlayan kara yolları ile kent merkezinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren kolluk kuvvetleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Kocaeli

Kocaeli'nin işlek yerlerinden Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye ve İstiklal caddelerinde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf işletmeler mesailerine devam etti. İzni bulunan az sayıda kişinin dışarıda olduğu görüldü. Polis ekipleri, D-100 ile D-130 kara yollarında oluşturulan uygulama noktalarında trafiğe çıkanların izin belgelerini kontrol ediyor.

Düzce

Düzce'nin cadde ve sokakları kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf çalışanların dışında cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi. Polis ve jandarma ekipleri, şehir giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.