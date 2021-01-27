Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti
27.01.2021 16:00
Fenerbahçe'yle 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut Özil, imza töreninin düzenlendiği tesise geldiği sırada Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri'nin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldız futbolcunun önünü kesen Uygur Türkleri, kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil için imza töreni düzenleniyor. Dünyaca ünlü yıldızın imzasını 64 kurumdan 132 gazeteci takip ediyor. Tören İngiltere, Almanya ve İspanya'da canlı yayınlanıyor.
YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİLER
İmza töreni öncesinde tesise gelen Mesut Özil ise kapıda bir sürprizle karşılaştı. 2019 yılında en az 1 milyon Uygur ve diğer Müslüman azınlık nüfusun Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutulduğu haberlerine sessiz kalmayan Özil'i kapıda Uygur Türkleri bekledi. Yağmura aldırmayan grup, tesise girmeden önce Özil'e teşekkür etti.
SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERMİŞTİ
Instagram hesabından Uygur Türklerinin yanında olduğunu belirten ünlü futbolcu, "Ey Doğu Türkistan" sözleriyle başladığı iki sayfalık mesajında Sincan Özerk Bölgesi'nde bulunan Müslümanlar için sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etmişti. Özil'in bu paylaşımı o dönemde futbol dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmuştu.
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