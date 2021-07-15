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Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

15 Temmuz 2021 Perşembe 23:09
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi, System.String[]

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Elazığ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları, yürüyüş ve sergi düzenlendi.

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Elazığ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları, yürüyüş ve sergi düzenlendi.

Diyarbakır'da merkez Sur ilçesindeki Keçi Burcu önünde 15 Temmuz gecesinde yaşananların yer aldığı "15 Temmuz Destanı" fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, ihanetle başlayan 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve milletin dik duruşuyla sabaha zafer ile uyandıklarını söyledi.

Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümü olduğunu ve farklı etkinlikler yaptıklarını ifade eden Karaloğlu, 15 Temmuz şehitlerinden polis memuru Halit Gülser ve Askeri Çoban'ın kabirlerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Biz, 15 Temmuz ile ilgili iki şeyi unutmayacağız. Birincisi o gece hayatlarıyla fedakarlık yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayacağız. Bir de o gece milletin tankını, topunu, uçağını, helikopterini çalarak millete ihanet eden hainleri unutmayacağız. İşte o gece milletimizin yaşadığı, milletimizin başkaldırısını ve direnişi gösteren resimlerden oluşan bir sergiyi hep birlikte açacağız."

Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

Açılışın ardından Vali Karaloğlu, beraberindeki protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Keçi Burcu önünden başlayan yürüyüş, kentteki ilk Osmanlı eseri Fatihpaşa Camisi önünde son buldu.

Dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüşte bando ekibi de yer aldı.

Mardin

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda "demokrasi nöbeti" tutuldu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Vali Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz'un milletin milli ve manevi değerlerine, namahremine el uzatanlara en yüksek tondan verilen kutlu bir cevap olduğunu söyledi.

15 Temmuz ruhunun yüzyıl önce yedi düvele haddini bildiren Çanakkale ruhuyla özdeş bir ruh olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

15 Temmuz gecesini milletin her bir ferdinin farklı şehirlerde, aynı duygu ve heyecanla yaşadığını belirten Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bilmeliyiz ki 15 Temmuz darbe girişimi, milletimize yönelik ilk saldırı değildir, son saldırı da olmayacaktır. O nedenle perde arkasında sergilenen oyunu göstermek, hainlerin gerçek yüzlerini ortaya çıkarmak, maskelerini düşürmek için, terör ve terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizler FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın, YPG'nin ve diğer terör örgütlerinin arkalarında kimlerin olduğunu ve bu terör örgütlerinin birer maşa, birer piyon olduklarını da çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz'da gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhuyla, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışıyla sonsuza dek bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz karanlığında aynı tonda çarpan yürekleri de ihanete karşı birleşen bilekleri de diri tutacağız."

15 Temmuz'daki darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yatan gazi Metin Doğan da konuşma yaptı.

Programa Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Enes Kürkçü, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kızıltepe ilçesinde de Kızıltepe Halı Caddesi'nde programda 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anıldı. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın katıldığı programda şehitler için dua okundu.

Şırnak

Şırnak Valiliğince, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, o gece canını vatan için siper eden 251 şehit ile diğer bütün şehitleri sevgi ve hürmetle yad ettiğini söyledi.

Türk milletinin tarihte medeniyet kurmuş bir millet olduğunu dile getiren9 Pehlivan, "15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirenler, yüzyıllar önce denedikleri planlarını, sahneye koyma girişiminde bulundular. Yıllar içinde ulu çınarın gövdesine sızmaya çalıştılar. Kamu kurumlarına sızmaya çalıştılar. Kamu kuruluşlarına sinsice sızmaya çalıştılar ve yapıyı çürütmeye çalıştılar. Ama asıl damara ve asil damara ulaşamadılar. Vatan, bayrak ve ezana göz dikenlere karşı genç ve kadınlarla topyekun tek yumrukla mücadele eden asil milletin evlatlarıyla Türkiye geçilmez dedik." diye konuştu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise 15 Temmuz gecesini asla unutmayacaklarını ifade ederek, "15 Temmuz'da ülkemizin kargaşaya sürüklenmesini isteyen hainler, bu ülkenin bağımsızlığına ve demokrasisine kast ettiler. Ancak biz millet olarak el ele vererek bunu durdurduk." dedi.

Programa, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Elazığ Belediyesi mehter takımı eşliğinde valiliğe kadar yürüdü.

Valilik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İl Müftüsü Selami Aydın'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından şehitler için dua edildi.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ekranlardan izlettirildi.

Daha sonra Sancak Koşusu'na katılan sporcular, sancağı Elazığ Valisi Erkaya Yırık'a teslim etti.

Vali Yırık, burada yaptığı konuşmada darbe girişimi gecesi milletin vatan ve bayrak aşkıyla vücutlarını siper ettiğini belirtti.

Türk milletinin yeniden dirilişinin ve şahlanışının destanı olan 15 Temmuz gecesinde terör örgütünün, milletin tankını ve tüfeğini, millete doğrulttuğunu anlatan Yırık, "Türk milleti, mücadelesiyle, kahramanlığıyla silahın ve hainlerin karşısında hiçbir şeyin ifade etmediğini bir kez daha kanıtlamıştır. Milli iradeyi yok sayarak yola çıkanlar, 15 Temmuz gecesi, Çanakkale ruhuyla vücut bulduğu kutlu bir mücadeleyle akabete uğramışlardır. Türkiye karanlık bir geceden aydınlık bir güne uyanırken dünya mazlumlarına da umut ışığı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Keban ilçesinde de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte sergi açıldı.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve beraberindekiler sergiyi gezdi.

Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, 15 Temmuz, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Son Dakika


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