Doğubayazıt'ta Genç Çiftçilere Hibe Desteği

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde "Genç
Çiftçi" projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 5 genç çiftçiye, 34'er adet küçükbaş hayvan dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesi kapsamında ilçede hayvancılık yapan 5 genç çiftçi hibe desteği almaya hak kazandı.
Genç çiftçilere dağıtılacak küçükbaş hayvanların belirlenmesi için Ağrı- Iğdır
kara yolunda yapımı devam eden canlı hayvan pazarında tören düzenlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen hibe törenine, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin
, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ertuğrul
, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve çiftçiler katıldı.
Hibe töreni sonunda kura çekimi ile 5 genç çiftçiye 34'er adet, toplamda ise 170 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı.
Kaymakam Engin, tören sonunda 5 genç çiftçiyi tebrik etti.