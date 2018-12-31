Son Dakika Haberleri: Doğubayazıt'ta Genç Çiftçilere Hibe Desteği

Doğubayazıt'ta Genç Çiftçilere Hibe Desteği

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Genç Çiftçi" projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 5 genç çiftçiye, 34'er adet küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Doğubayazıt'ta Genç Çiftçilere Hibe Desteği, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Genç Çiftçi" projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 5 genç çiftçiye, 34'er adet küçükbaş hayvan dağıtıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesi kapsamında ilçede hayvancılık yapan 5 genç çiftçi hibe desteği almaya hak kazandı.

Genç çiftçilere dağıtılacak küçükbaş hayvanların belirlenmesi için Ağrı- Iğdır kara yolunda yapımı devam eden canlı hayvan pazarında tören düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen hibe törenine, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ertuğrul, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve çiftçiler katıldı.

Hibe töreni sonunda kura çekimi ile 5 genç çiftçiye 34'er adet, toplamda ise 170 adet küçükbaş hayvan dağıtıldı.


Kaymakam Engin, tören sonunda 5 genç çiftçiyi tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:00 Kaynak: AA

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