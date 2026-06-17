Doğubayazıt'ta Büyük Tufan'ın Anadolu'daki arkeolojik izleri konuşuldu - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Büyük Tufan'ın Anadolu'daki arkeolojik izleri konuşuldu

Doğubayazıt\'ta Büyük Tufan\'ın Anadolu\'daki arkeolojik izleri konuşuldu
17.06.2026 09:47
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Ağrı Dağı Nuh'un Gemisi Araştırma Vakfı tarafından Doğubayazıt'ta düzenlenen "Uluslararası Büyük Tufan'ın Anadolu'daki Arkeolojik İzleri Konferansı", yerli ve yabancı araştırmacılar, bilim insanları, kamu yöneticileri ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ağrı Dağı Nuh'un Gemisi Araştırma Vakfı tarafından Doğubayazıt'ta düzenlenen "Uluslararası Büyük Tufan'ın Anadolu'daki Arkeolojik İzleri Konferansı", yerli ve yabancı araştırmacılar, bilim insanları, kamu yöneticileri ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük Tufan ve Nuh'un Gemisi araştırmalarının farklı boyutlarıyla ele alındığı konferansta, bilimsel çalışmalar, saha araştırmaları ve güncel değerlendirmeler katılımcılarla paylaşıldı. Konferansa Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, görevde ve emekli bürokratlar ile Türkiye Kadın Platformu temsilcileri de katıldı. İki gün süren program boyunca uzman isimler tarafından sunumlar yapıldı. Etkinlikte, Anadolu'daki tufan anlatıları ile arkeolojik bulgular üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Doğubayazıt'ta Büyük Tufan'ın Anadolu'daki arkeolojik izleri konuşuldu

BÜYÜK TUFAN VE NUH'UN GEMİSİ ARAŞTIRMALARI ELE ALINDI

Doğubayazıt'ta gerçekleştirilen konferansta, Büyük Tufan ve Nuh'un Gemisi araştırmaları bilimsel, kültürel ve arkeolojik yönleriyle masaya yatırıldı. Yerli ve yabancı araştırmacıların katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Anadolu coğrafyasında tufan anlatılarının izleri, bölgenin tarihsel hafızası ve arkeolojik bulgular üzerinden değerlendirildi. Konferans boyunca yapılan sunumlarda, Büyük Tufan'a ilişkin farklı disiplinlerden elde edilen veriler katılımcılarla paylaşıldı. Uzman isimler, konuya dair yürütülen bilimsel çalışmaların yanı sıra güncel araştırmalar hakkında da bilgi verdi. Doğubayazıt'ın Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi araştırmalarıyla anılan özel konumu, konferansın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Etkinlikte, yalnızca akademik veriler değil, bölgenin tarihi ve kültürel mirasına ilişkin değerlendirmeler de ön plana çıktı. Katılımcılar, Anadolu'nun kadim anlatılarının arkeolojik çalışmalarla birlikte ele alınmasının hem bilim dünyası hem de bölge tanıtımı açısından önemli olduğunu vurguladı. Konferansın, Doğubayazıt'ın ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerde daha görünür hale gelmesine katkı sunduğu belirtildi.

Doğubayazıt'ta Büyük Tufan'ın Anadolu'daki arkeolojik izleri konuşuldu

ÜNİVERSİTEDEN AKADEMİK DESTEK VURGUSU

Konferansın açılış ve selamlama konuşmasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş yaptı. Karataş, konuşmasında üniversitelerin bilimsel araştırmaların gelişimindeki rolüne dikkat çekti. Bölgenin tarihi, kültürel ve arkeolojik değerlerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesinin önem taşıdığını belirten Karataş, üniversitenin bu tür çalışmalara akademik destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Prof. Dr. Karataş, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin bölgenin sahip olduğu değerleri bilim dünyasına kazandırma noktasında sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Ulusal ve uluslararası etkinliklerin, hem akademik iş birliklerini güçlendirdiğini hem de bölgenin bilimsel potansiyelinin daha geniş çevrelere tanıtılmasına imkan sağladığını belirtti. İki gün süren konferansta gerçekleştirilen sunumlar ve değerlendirmelerle, Büyük Tufan'ın Anadolu'daki izleri farklı açılardan ele alındı. Programın, Doğubayazıt'ın tarihi ve arkeolojik kimliğine katkı sunan önemli bir bilimsel buluşma olarak tamamlandığı ifade edildi.

Haber: Servet Arslan

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Son Dakika Ağrı Doğubayazıt'ta Büyük Tufan'ın Anadolu'daki arkeolojik izleri konuşuldu - Son Dakika

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