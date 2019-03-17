Son Dakika Haberleri: Doğuda Çığ ve Kar Uyarısı Yapıldı

Doğuda Çığ ve Kar Uyarısı Yapıldı

33 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar yağışı ve çığ uyarısı yapıldı.

Doğuda Çığ ve Kar Uyarısı Yapıldı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar yağışı ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Van'da 1, Muş'ta 2, Hakkari'de 0, Bitlis'te sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 6, Hakkari'de 4, Muş'ta 7 ve Bitlis'te 4 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu, karla karışık yağmurlu olacak, kuzey ve kuzeydoğu, zaman zaman kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek.

Yağışların karla karışık yağmurlu olmasından dolayı, Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:57 Kaynak: AA

Van, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
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