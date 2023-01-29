Dereye uçan araçtaki 2 genç kız hayatını kaybetti! Alkollü sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Dereye uçan araçtaki 2 genç kız hayatını kaybetti! Alkollü sürücü gözaltına alındı

30.01.2023 09:21

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç dereye uçtu. Feci kazada otomobilin içinde bulunan Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu hayatını kaybetti. 3,79 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mustafa Besleme ise gözaltına alındı. Araçtakilerin, Ceylan'ın doğum günü kutlamasından döndükleri ortaya çıktı.

Önceki gece saat 01.30 sıralarında Yat Limanı'ndaki restoranda Ceren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan arkadaş grubu, Mustafa Besleme'nin kullandığı otomobille dönüşe geçti. Otomobil, restoranın 30 metre ilerisinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı ardından dereye uçtu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Araçtan kendisi çıkan sürücü Besleme ile yanındaki Samet Canpolat (30), içeride Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun olduğunu söyledi. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, yardım edenlerle birlikte araçtaki 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Dereye atlayan kişi, halatla kendisini otomobile bağladı. 50 kişilik grup, otomobili çıkarmak için seferber oldu. Araçta baygın haldeyken ulaşılan Ceylan ile Kasımoğlu, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Ceren Ceylan ve Öykü Kasımoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Doğum günü kutlamasından dönen 2 genç kız hayatını kaybetti! Alkollü sürücü gözaltında

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Polis ekipleri ise sürücü Mustafa Besleme'yi gözaltına aldı. Besleme'nin 3,79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Doğum günü kutlamasından dönen 2 genç kız hayatını kaybetti! Alkollü sürücü gözaltında
Kaynak: DHA
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Marmaris, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dereye uçan araçtaki 2 genç kız hayatını kaybetti! Alkollü sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dereye uçan araçtaki 2 genç kız hayatını kaybetti! Alkollü sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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