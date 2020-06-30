Doğum gününde ölümden döndü - Son Dakika

Doğum gününde ölümden döndü

Doğum gününde ölümden döndü Motoru ile yağmur sularının doldurduğu çukura girdi Çukura girerek kaza yapan Kazım Toran: "Burası kapatılmadan önce derinliği 1 buçuk metreydi" "Burada görev ihaleli var" Eskişehir'de motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yağmur sularının doldurduğu çukura...

Doğum gününde ölümden döndü

ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi

Motoru ile yağmur sularının doldurduğu çukura girdi

Çukura girerek kaza yapan Kazım Toran:

"Burası kapatılmadan önce derinliği 1 buçuk metreydi"

"Burada görev ihaleli var"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yağmur sularının doldurduğu çukura giren Kazım Toran doğum gününde ölümden döndü.

Eskişehir'deki yollarda bulunan çukurlar, trafikteki araç sürücülerini tedirgin etmeye devam ediyor. Sürekli bir tehlike arz eden çukurlarda, korkulan kaza geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Eskişehir'de yaşayan Toran geçtiğimiz haftalarda motosikleti ile yola çıktı.Onurlu Sokak ile İkiz Kavak Caddesi kesişiminde yağmur sebebiyle yolda bulunan ve yapılmayan çukurlar daha da derinleşerek su doldu. Çukurun derinliğini fark etmeyerek motosikleti ile geçmeye çalışan talihsiz adam, kaza yaptı. Kaza sonrasında gerekli yerlere şikayette bulunan 55 yaşındaki Kazım Toran, üstü kapatılmayan ve insanları canından edebilecek boyutlara ulaşan çukurların kapatılmadığını söyledi. Ayrıca kazaya sebep olan çukurun sadece toprak ile kapatıldığı görüldü.

"Burada görev ihaleli var"

Kaza günün anlatan Toran, yolların yapılmaması sebebiyle görev ihlali olduğunu ifade etti. Toran, "Olay Zincirlikuyu'dan Tepebaşı istikametine giderken yaşadım. Gelirken yağmur yapıyordu ve yağmur suları bu çukurun içine dolmuştu. Ben yağmur sularının dolması sonucu bu çukuru göremedim. Sağ tarafıma kaçamadım, parkın tretuvarları vardı. Trafik yoğunluğundan dolayı motorumla çukurun içine girince takla attım. Takla atınca vatandaşlar yardım etti ve hastaneye gittim. Orada adli vaka tutanağı tutuldu. Daha sonra görevliler hakkında şikayette bulundum. Valiliğe de gittim. Çünkü burada görev ihaleli var. Buranın bir an önce asfaltlanması gerekiyor. Toprak ile doldurmuşlar. Yarın yine yağmur yapıp toprak boşalınca, başka bir vatandaşın canı yanacak. Birde vatandaşlarımız böyle durumlarda yetkililere bildirirlerse önlemler alınır. İnsanlar kaza geçirmeden mutlu sağlıklı bir şekilde yaşarız" dedi.

"Burası kapatılmadan önce derinliği 1 buçuk metreydi"

Yapılan ilk incelemelerde çukurun derinliğinin 1 buçuk metre olduğunu söyleyen Toran, "Polis arkadaşlar geldi. Olay yeri incelemeden geldiler. İnceleme yaptılar. Burası kapatılmadan önce derinliği 1 buçuk metre, genişliği ise 50 santimetreydi. Bir kamyon tekeri içeri giriyordu. Bunun önlemi hala alınmamış. Toprak ile üzeri kapatılmış. Asfalt yapılmamış. İkinci bir kazaya davetiye çıkarılıyor. Yetkililere sesleniyorum lütfen burada önlem alınsın. Aksi taktirde kurye hızlı gidiyor, bir çocuk da düşebilir, gözleri görmeyen ağma bir vatandaş düşebilir. Herkes canlı. Yazık günahtır. Sağlıklı bir toplumda güzel yaşamak varken, devlet kurumları görevlerini yerine getirirse bizler daha mutlu olacağız" diye konuştu.

Eskişehir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Doğum gününde ölümden döndü - Son Dakika

Son Dakika

17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 16:07 Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş 15:46 9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:42 Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 15:05 Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 09:23 "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
17:04
Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
17:01
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
16:56
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
16:34
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa'nın Libya politikasına eleştiri: Bir darbeciyi destekliyorlar
16:26
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 17:36:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğum gününde ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]