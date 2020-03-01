Doğum gününü kimsesiz çocuklarla kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğum gününü kimsesiz çocuklarla kutladı - Son Dakika

Doğum gününü kimsesiz çocuklarla kutladı

6 saat önce

Artvinli iş adamı Nedim Koyuncu, 46. yaş gününü 1 günlük tatil için Kemalpaşa ilçesine götürdüğü Çocuk Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla birlikte kutladı.

Doğum gününü kimsesiz çocuklarla kutladı, System.String[]

Artvinli iş adamı Nedim Koyuncu, 46. yaş gününü 1 günlük tatil için Kemalpaşa ilçesine götürdüğü Çocuk Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla birlikte kutladı.


İş adamı Nedim Koyuncu, 46'ıncı doğum gününe girerken Çocuk Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara sürpriz yapmak için Artvin Valiliğine başvuruda bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün verdiği iznin ardından yaşları 10 ile 18 arasında değişen 33 çocuğa kıyafetler hediye eden Koyuncu, çocukları Kemalpaşa ilçesindeki mağazasına ve ardından bir restorana götürdü. Hediyelerini alan öğrenciler, hep bir ağızdan, "İyi ki doğdun Nedim abi, iyi ki varsın" sloganları ile teşekkür ettiler. Çocuklar, 1 günlük tatilin ardından Artvin'e döndüler. Çocukların mutlulukları yüzlerine yansırken, bir çocuğun ise hediyeyi kardeşi için alması duygulandırdı.


Doğum gününü hayatında iki kez kutladığını, ilkini Gürcistan'da, ikincisini de Türkiye'de çocuklarla kutladığını belirten Nedim Koyuncu, bunu da Sevgi Evleri çocukları ile gerçekleştirdiğini söyledi. Koyuncu, "Çocuk istismarlarının yaşandığı bir dönemde bu yetim ve öksüz çocuklarımızın her durum ve her şartta yanlarında olduğumuzu göstermeye çalıştık. Bu çocuklarımızın yaşamış oldukları hayat kendi tercihleri değildir. İnsanlığımızın ölçüsü para pul değil, yetimi öksüzü, açı susuzu, garibanı kollamak ve gözetmekle ölçülüdür. Elbette bu gibi insanlarımıza, çocuklarımıza devletimiz sahip çıkıyor ama bizlerin de birey olarak üzerimize düşen görevleri var. Bunları yaptığımız ölçüde insanız. Bize de doğum günü bahane oldu, çocuklar mutlu oldukça ben de mutlu oldum" dedi.


Programda müzik dinletisi ise şehitler sebebiyle iptal edildi. Ancak sanatçı Salih Yılmaz çocukları yine de yalnız bırakmayarak, çocuklarla birlikte yemek yedi. - ARTVİN

Sevgi Evleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:16 Kaynak: İHA
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