Doğum İzni Düzenlemesinde Yenilikler

07.01.2026 13:09
Bakan Göktaş, doğum izninin 24 haftaya çıkacağını ve baba izninin 10 güne uzatılacağını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni düzenlemesi ile ilgili, "16 haftadan 24 haftaya çıkmasını önerdik. Doğum öncesi yine 8 haftayı isterse annelerimiz, 6 haftasını doğum sonrasına ekleyerek süreci bu şekilde tamamlayacağız. Babalar için de 5 günden 10 güne genişletiyoruz, özel sektörle beraber" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, sanal medya düzenlemesi, suça sürüklenen çocuklar ve doğum izinlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi taslağı çalışmasının tamamlandığını belirterek, gelecek haftalarda TBMM'ye sunulacağını belirtti. Bakan Göktaş, doğum izni düzenlemesine ilişkin, "16 haftadan 24 haftaya çıkmasını önerdik. Doğum öncesi yine 8 haftayı isterse annelerimiz, 6 haftasını doğum sonrasına ekleyerek süreci bu şekilde tamamlayacağız. Mevcutta izinde olanlar da bu düzenlemeden aynı haftalar kapsamında yararlanacak. Babalar için de 5 günden 10 güne genişletiyoruz, özel sektörle beraber. İnşallah 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda ailelerimizin refahı ve sahadan gelen talepler doğrultusunda, bütün taraflarla eş güdüm içerisinde bu düzenlemeleri hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.

'YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİYORUZ'

Sanal medya düzenlemesinde yaş sınırını 15 yaş olarak öngördüklerini aktaran Bakan Göktaş, "Milletvekillerimizin değerlendirmesine bağlı tabii. 1,5 senedir bunları çalışıyoruz. Dünyada ilk yasaklayan ülke Avustralya, 16 yaş altına. Avrupa'da pek çok ülke benzer düzenlemeleri hayata geçirdi. İngiltere şu anda benzer çalışmayı gündemine aldı. Amerika'da bazı eyaletler gündemine aldı. Dünyada pek çok ülkenin çocukları korumak adına benzer adımlar attığını görüyoruz. Maalesef sosyal medyada çocuklarımız pek çok olumsuz içeriğe maruz kalabiliyor. Onların fiziksel, psikolojik, zihinsel gelişimlerine de mani olan pek çok içerikle karşı karşıyalar. Burada sosyal medya yapımcılarına yükümlülükler getiriyoruz. Çocuklarımızı korumak adına önlem almalarını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamuoyundan çok olumlu dönüşler olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Her ailede benzer durumlar var. Akran zorbalığından tutun da pek çok olumsuz içeriklere, çocuklarımız maruz kalabiliyor. Bu hususta hiçbir şey yapmamanın artık bir seçenek olmadığını görüyoruz. Çocuklarımızı, onların üzerinden para kazanan şirketlerin eline emanet edemeyiz" dedi.

Kaynak: DHA

