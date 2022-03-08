Doha Büyükelçisi Göksu, Katarlı Tuğgeneral Atiyye ile askeri iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Doha Büyükelçisi Göksu, Katarlı Tuğgeneral Atiyye ile askeri iş birliğini görüştü

08.03.2022 15:03
Doha Büyükelçisi Göksu, Katarlı Tuğgeneral Atiyye ile askeri iş birliğini görüştü

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Müşterek Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Casim bin Ali el-Atiyye ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini ele aldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Müşterek Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Casim bin Ali el-Atiyye ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini ele aldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Göksu'nun, başkent Doha'da Tuğgeneral Atiyye ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçi Göksu bugün, Katar Müşterek Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Atiyye ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede Türkiye ve Katar arasındaki askeri iş birliği olanakları ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Mustafa Göksu, Türkiye, Katar, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doha Büyükelçisi Göksu, Katarlı Tuğgeneral Atiyye ile askeri iş birliğini görüştü - Son Dakika


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