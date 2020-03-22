Doktor çiftten koronavirüse karşı şarkılı evden çıkmayın uyarısı - Son Dakika

DENİZLİ'de Göğüs Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Ali İhsan Yıldız (37) ile eşi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ceren Coza Yıldız (37), koronavirüse karşı evde kalınması için şarkılı uyarı yaptı. Doktor çiftin çektiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Merkezefendi ilçesindeki Servergazi Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali İhsan Yıldız ile eşi Özel Sağlık Hastanesi'nde çalışan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ceren Coza Yıldız'ın evde doktor kıyafetleriyle çektiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Doktor çift, söyledikleri şarkıyla vatandaşları, koronavirüse karşı ellerini sürekli yıkamaları, hapşırırken dirsekleriyle kapatmaları ve evde kalmaları konusunda uyardı. Dr. Ali İhsan Yıldız kanun çalarken eşi Ceren Coza Yıldız ise şarkı söyledi.

Yıldız çiftinin seslendirdiği, sözlerini internetten buldukları şarkının sözleri söyle:

"Korana dize getirdin dünyayı helal sana/ Kapadın dünyayı evine ocağına/ 3,5 atıyoruz burada, helal sana korona/ Hapşırma sakın oyarım bak/ Ağzını kapat/ elini değdirme dirseğinle/ Ne cahilsin ya/ Aman dur bana hiç yaklaşma/ 1 metre de dur. Şakası yok bak bu korona/ Hadi millet hep birlikte o ellerini yıka/ 10 dakikada bir yıka/ O evinden de çıkma"