Doktor İzzettin Türkarslan için tören düzenlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden doktor İzzettin Türkarslan için tören yapıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki özel bir hastanede görevli genel cerrahi uzmanı Türkarslan (55) dün akşam hastanede fenalaştı.
İlk müdahalesi çalışma arkadaşlarınca yapılan Türkarslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Türkarslan için hastanede, ailesi ve mesai arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi.
Cenaze, törenin ardından Denizli'ye gönderildi.
