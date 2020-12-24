DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR- "Bu hastalık büyük acılara neden olabiliyor" - Son Dakika

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR- "Bu hastalık büyük acılara neden olabiliyor"

24.12.2020 11:01
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR-

Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Ürke Selen Sağlam ve Kardiyoloji Uzmanı İlke Erbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarına "nefes" olabilmek için çaba gösteriyor.

Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Ürke Selen Sağlam ve Kardiyoloji Uzmanı İlke Erbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarına "nefes" olabilmek için çaba gösteriyor.

Hastanenin pandemi birimlerinde çalışan Sağlam ve Erbay, zorlu süreçte hastalarının sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapıyor. Hastaların daha rahat nefes alması için fedakarca çalışan doktorlar, maske takmayan ve salgını ciddiye almayanları görünce moral bozukluğu yaşıyor.

Acil Tıp Uzmanı Ürke Selen Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayından bu yana pandemi birimlerinin tamamında görev yaptığını söyledi.

Kovid-19'un tüm etkilerinin devam ettiğini belirten Sağlam, bu nedenle vatandaşların alınan tedbirlere uymasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığının salgının önlenebilmesi ve daha fazla insanın ölmemesi için gereken mücadeleyi verdiğini ifade eden Sağlam, "Kovid-19 tüm gücüyle etkisini sürdürüyor. Genç, düzenli spor yapan, sigara kullanmayan Kovid-19 hastası, kalbi durmuş şekilde hastaneye getirildi. Acil serviste hayata döndürdük. Şu an yoğun bakımda yatıyor. 'Ben gencim, kronik bir hastalığım yok, benim tedbirlere uymama, maska takmama gerek yok' gibi düşüncelere kapılmayın. Bu hastalık herkeste farklı şekilde kendini gösteriyor ve büyük acılara neden olabiliyor." diye konuştu.

Sağlık çalışanları olarak salgının ülkede görüldüğü ilk günden bu yana canla başla çalıştıklarını dile getiren Sağlam, çoğu zaman ailelerinden, sevdiklerinden günlerce uzak kaldıklarını aktardı.

İnsanların sevdiklerini üzmemeleri için tedbirlere uymaları gerektiğini kaydeden Sağlam, şunları belirtti:

"Tek amacımız hastalarımızı iyileştirmek, buradan sağlıklı bir şekilde taburcu ederek sevdiklerine kavuşturmak. Bu salgını hafife almayın. Biz sağlık çalışanları olarak bu savaşta en ön safta yer alıyoruz. Vatandaşların da bu konuda desteğini bekliyoruz. Maskesiz dolaşan insanları görünce bütün emeklerimizin boşa gittiğini düşünüyoruz. Bu hastalık sandığınız kadar basit bir hastalık değil. Maskenizi takın, yoğun bakıma düşmek zorunda kalmayın."

"Bir maskeyle bu ölümcül hastalığı önleyebiliriz"

Kardiyoloji Uzmanı İlke Erbay da mart ayından bu yana Kovid-19 servislerinde hastaların sağlığına kavuşması için çalıştıklarını ifade etti.

Bu süreçte meslektaşlarını ve vatandaşları kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Erbay, şunları kaydetti:

"Kişisel hijyenimize, maske ve sosyal izolasyona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kovid-19 ölümcül bir hastalık. Bir maskeyle bu ölümcül hastalığı önleyebiliriz. En önemlisi de maske kullanmamız. İnsanların kaçtığı Kovid-19 hastalarını bizler tedavi etmek için çaba gösteriyoruz. Kovid-19 hastalarının iyileşmelerini ve taburcu olmalarını görmek bize en büyük hediye oluyor. Bütün sağlık çalışanları büyük bir özveriyle çalışıyor. İnsanların da buna göre hareket etmesi gerekiyor."

Kardiyoloji bölümü, Mart, Muş, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR- 'Bu hastalık büyük acılara neden olabiliyor' - Son Dakika


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