Doktorları rehin alan şüpheli bu sefer tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de parfüm satmak için girdiği bir kamu hastanesinde 2 doktoru odaya kilitledikten sonra birini darp eden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı.

Denizli'de hasta yakınının kartını alan Uğur Çalışkan, bir kamu hastanesine parfüm satmak için girdi. Burada doktorlara parfüm satmaya çalışan şüpheli, doktorların 'hastalarla ilgilenmemiz gerekiyor' sözlerinden sonra çılgına dönerek odanın kapısını kilitledi. Burada 2 doktoru rehin alan Çalışkan, tehditler savurarak anahtarı cebine attı. Çıkan tartışmanın ardından gerçekleşen arbedede, doktorlardan biri elinden yaralandı. Hastaların çağırdığı özel güvenlik görevlileri kapıyı açamaya çalıştığı sırada, yaralı olan doktor, Çalışkan'ın cebinden anahtarı alarak kapıyı açtı. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği Çalışkan ekipler tarafından gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itirazın ardından tekrar yakalanan Çalışkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ