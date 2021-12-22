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DOKTORU BIÇAKLADI; 21 GÜNLÜK TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

DOKTORU BIÇAKLADI; 21 GÜNLÜK TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI

22.12.2021 11:05

DİYARBAKIR'da, gittiği aile sağlığı merkezinde Dr. Aziz Tanelçi'yi, kilo vermesi gerektiğini söyleyince bıçakla yaralayan H.E. (39), ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesindeki 21 günlük tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da, gittiği aile sağlığı merkezinde Dr. Aziz Tanelçi'yi, kilo vermesi gerektiğini söyleyince bıçakla yaralayan H.E. (39), ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesindeki 21 günlük tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.

Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde, 25 Kasım günü, şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatsızlığını hatırlatıp kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Tanelçi'yi bıçakla kolundan ve omzundan yaraladı. H.E. ayrıca sedye ve koltuklara da bıçakla zarar verdi. Polis tarafından gözaltına alınan H.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve uzun süredir ilaç kullandığı iddiaları üzerine Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen H.E., burada yer olmadığı gerekçesiyle, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. 21 günlük tedavinin ardından Diyarbakır'a getirilen ve yeniden adliyeye sevk edilen H.E., savcılıktaki ifadesi sonrası hastaneden verilen rapor dikkate alınarak serbest bırakıldı.

DOKTORU BIÇAKLADI; 21 GÜNLÜK TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI
DOKTORU BIÇAKLADI; 21 GÜNLÜK TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI
DOKTORU BIÇAKLADI; 21 GÜNLÜK TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI
DOKTORU BIÇAKLADI; 21 GÜNLÜK TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI
DOKTORU BIÇAKLADI; 21 GÜNLÜK TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI
DOKTORU BIÇAKLADI; 21 GÜNLÜK TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI

ruh sağlığı, Diyarbakır, Lunapark, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOKTORU BIÇAKLADI; 21 GÜNLÜK TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DOKTORU BIÇAKLADI; 21 GÜNLÜK TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAVCILIKÇA SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika
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