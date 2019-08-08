Son Dakika Haberleri: Doktoru yaralayan şüpheli, ruh hastalıkları hastanesine sevk edildi
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Doktoru yaralayan şüpheli, ruh hastalıkları hastanesine sevk edildi

16 dakika önce

Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görevli doktoru bıçaklayarak yaralayan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece Adana'daki ruh hastalıkları hastanesine sevk edildi.

Doktoru yaralayan şüpheli, ruh hastalıkları hastanesine sevk edildi, System.String[]
Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görevli doktoru bıçaklayarak yaralayan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece Adana'daki ruh hastalıkları hastanesine sevk edildi.

Şehitkamil ilçesindeki 25 Aralık Devlet Hastanesinde görevli göz doktoru Kutlay Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan Hüseyin M., nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkarılmıştı. Psikiyatri hastası olan ve raporu bulunan şüpheli, nöbetçi mahkemece tedavisi yapılmak üzere Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Hüseyin M., polis ekipleri tarafından Adana'ya götürüldü. - GAZİANTEP
Şehitkamil, Gaziantep, Aralık, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:07 Kaynak: İHA
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