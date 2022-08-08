Dokuz Eylül Üniversitesi, URAP'ta 8 alanda sıralamaya girdi

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ), ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan 2021-2022 Dünya Alan Sıralaması listesinde 8 alanda sıralamaya girmeyi başaran 17 Türk üniversitesinden biri oldu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bundan sonra da başarılı akademisyenlerimizi desteklemeye devam edecek, genç akademisyenlerimizin de daha fazla araştırma yapması için onları teşvik edeceğiz" dedi.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarı, 2021-2022 Dünya Alan Sıralaması bildirisini kamuoyuyla paylaştı. 113 farklı ülkenin üniversitelerinin 78 bilim alanıyla değerlendirildiği listede DEÜ büyük bir başarıya imza attı. 2021-2022 URAP Dünya Alan Sıralaması'nda 8 alanda sıralamaya giren 17 Türk üniversitesinden biri olan DEÜ, Psikoloji ve Bilişsel Bilimler alanında ilk 3'te, Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında ise 7'nci sırada yer aldı. DEÜ ayrıca, 4 alanda da dünya sıralamasında ilk 1000'e girmeyi başardı. DEÜ dünya sıralamasında mühendislikte 1141, teknolojide 1359, kimya bilimlerinde 1245, tıp ve sağlık bilimlerinde 611, biyolojik bilimlerde 1084, malzeme mühendisliğinde 981, yer bilimlerinde 667, psikoloji ve bilişsel bilimlerde ise 672'nci sırada yer aldı. Listede Türk üniversitelerinin başarısı da artış gösterdi. Söz konusu listede Türkiye'nin başarısı da yükseldi. Ülkemizin alan sıralamasında geçen yıl 31 üniversitesi varken 2021-2022 alan sıralamasında ise 83 üniversitesi en az bir sıralamada yer almayı başardı.

"ÇABALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ"

URAP'ın yayınladığı bildiriye ilişkin açıklama yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin uluslarasılaşma vizyonu kapsamında çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Ülkemiz ve bilim dünyamız adına akademik üretkenliğimizi artırmaya devam ediyor; uluslararası iş birlikleriyle bilimsel çalışmalara her geçen gün yenilerini ekliyoruz. URAP'ın 2021-2022 Dünya Alan Sıralaması'nda en az 8 alanda sıralamaya girebilen 17 Türk üniversitesinden biri olmamız, çabalarımızın karşılığını aldığımızı gösteriyor. Potansiyelimizin farkındayız ve daha üst sıralara tırmanmak için yoğun bir çaba harcıyoruz" dedi.

Rektör Hotar, "URAP'ta elde ettiğimiz bu başarıyı daha üst seviyelere çıkarabileceğimizi biliyoruz. Araştırma üniversitesi statüsü kazanmamız ile birlikte akademik performansımızı daha da artırmamızın yolu da açılmış oldu. Üniversite olarak, geliştirmemiz gereken alanların ve önümüzde yer alan fırsatların da farkındayız. Bundan sonra da başarılı akademisyenlerimizi desteklemeye devam edecek, genç akademisyenlerimizin de daha fazla araştırma yapması için onları teşvik edeceğiz. Akademik makalelerin etki değeri yüksek dergilerde yayımlanması ve alınan atıf sayıları üniversitelerin dünya sıralamasındaki yerinin belirlenmesinde büyük önem arz ediyor. Biz çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyor; üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna katkı koyan ve dünyada üniversiteleri arasında görünürlüğünü artıran mensuplarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.