Dokuz Eylül Üniversitesi ile Buca Kaymakamlığı, öğrenciler için iş birliği yapacak - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Buca Kaymakamlığı arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda okuyan öğrencilere yönelik eğitimler verilmesi ve sosyal projeler hazırlanması konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, protokole DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer imza attı.

Protokol kapsamında, DEÜ'den eğitimciler; artırılmış, sanal, karma gerçeklik, oyunlaştırma, proje tabanlı uygulamalar, argümantasyon, sergi ve gösteriler, e-öğrenme uygulamaları, yaratıcı drama gibi konularda bilgilendirici faaliyetler yürütecek.

DEÜ'lü öğrenciler, Bilim Şenliği atölyelerinde Buca'da okuyan çocuklarla bir araya gelecek. Protokol kapsamında ayrıca, Buca'da yaşayan dezavantajlı kişiler, aileler ve kurumsal nüfusa yönelik de farkındalık, bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

Protokol ile DEÜ'lü öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinçlerinin artırılması ve topluma hizmet kapsamındaki çalışmalara katılımlarının teşvik edilmesi de hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, Buca'da 80 bin civarında öğrencinin bulunduğunu belirterek, "DEÜ'den hocalarımızla sürekli görüşüyoruz ve bizlerden desteklerini esirgemiyorlar.Protokole emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Nükhet Hotar ise her zaman yakın ilişki içerisinde oldukları Buca Kaymakamlığı ile var olan iş birliklerini geliştirmekten mutluluktan duyduklarını kaydetti.