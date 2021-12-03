Dokuz Eylül Üniversitesi'nde engelsiz "Artı Biz Kafe" hizmete girdi - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde engellilere kendilerini iyi hissedecekleri bir ortamın sunulması ve toplumda farkındalık sağlanması amacıyla kurulan "Artı Biz Kafe", hizmet vermeye başladı.

Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, tüm kampüslerinin engellilerin kullanımına uygun olacak şekilde elden geçirildiğini belirtti.

Engellilere ilişkin duyarlılık ve bilince sahip olmanın önemine işaret eden Hotar, "İnsanların vicdanları ve yürekleri engelli olmadığı sürece hiçbir engel yoktur. Bu noktada bir bilinç ve farkındalık oluşturma adına bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz, değerli görüyoruz. Engellilerimizin evinde olduğu, ailelerinin ondan utanır olduğu, bağlandığı, okula gidemediği konuları 15-20 yıl önce yaşamaktaydık. Nereden nereye geldik. Bu konuda bilince sahip olalım. Bunun önünde duracak başka bir güç olamaz." dedi.

Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Baran Alp Turan geçen yıl geçirdiği kaza sonucu yüzde 45 engelli olduğunu belirterek, "Hayatımda hiçbir zaman engelle karşılaşmadım. Hayatın beni engellemesine asla izin vermedim. Kazayı geçirdikten sonra tedavimi tamamlayıp yeni protezimle ilk adımlarımı atarken aynı zamanda korkularımın da üzerine yürüdüm." diye konuştu.

Engelli öğrencilerin piyano dinletisi sunduğu açılışta Hotar, engelli gençler ve katılımcılar açılış kurdelesini kesti.

Açılış kapsamında Karabağlar Şerif Remzi Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfları öğrencileri ile DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri kurabiye atölyesi düzenlendi. Açılışa katılanlar daha sonra farkındalık balonları uçurdu.