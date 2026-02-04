Dolandırıcı Avukata 10 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
Dolandırıcı Avukata 10 Yıl 6 Ay Hapis

04.02.2026 12:30
Avukat Serkan Korkmaz, müvekkillerini dolandırmaktan 10 yıl 6 ay hapis ve 13.5 milyon TL ceza aldı.

Müvekkillerini dolandıran ve suçüstü yapılarak tutuklanan avukat Serkan Korkmaz hakim karşısına çıktı. Korkmaz, 13 milyon 500 bin lira para cezası ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, Korkmaz'ın 2 yıl süreyle avukatlık hak ve yetkilerini kullanmaktan kısıtlamasına karar verdi.

Avukat Serkan Korkmaz, 16 Haziran 2025 tarihinde sahte tahliye evraklarıyla bir vatandaşı dolandırmış ve yapılan ihbar ile suçüstü yapılarak gözaltına alındıktan sonra 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanmıştı. Cezaevine giren avukat, cezaevinde bulunan mahkum Ferhat S.'ye tahliye sözü verdi. Bir süre sonra tahliye olan avukat Serkan Korkmaz, tahliyesine söz verdiği tutuklu Ferhat S.'nin ailesinden, müştekilere verilecek vaadiyle bir milyon 300 bin TL para aldı. Serkan Korkmaz, aldığı paraları 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne yatırdığına dair sahte evraklar oluşturarak aileye gösterdi.

Müştekiler, avukatın kendilerinden 600 bin TL daha para istemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa başvurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Avukat Serkan Korkmaz adliyede para aldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Serkan Korkmaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

13 milyon TL para, 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İstanbul Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Serkan Korkmaz hakkında "kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 6 ay hapis ve 45 bin gün karşılığı 13 milyon 500 bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme, sanık hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararda ayrıca sanığın 2 yıl süreyle avukatlık hak ve yetkilerini kullanmasının kısıtlanmasına hükmedildi. - İSTANBUL

