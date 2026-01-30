Dolandırıcılar Ankara'da Yakalandı

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla aradıkları yaşlı kadının ziynet eşyalarını çalan 2 şüpheli, Ankara merkezli operasyonla gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, 2 zanlının telefonla aradıkları kişileri dolandırdığını belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda zanlıların, yalnız yaşayan yaşlı bir kadını "Hesaplarınız ele geçirildi, altınlarınızı bize teslim etmeniz gerekiyor." diyerek ikna ettiği belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, yaşlı kadının adresine ziynet eşyalarını almaya gittiklerinde tanınmamak için maske ve kapüşon taktığı öğrenildi.

Yaşlı kadının yaklaşık 250 gram ziynet eşyasını çalan zanlıların Ankara'dan İstanbul'a otobüsle yolculuk yaptığını tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti.

Sakarya'da zanlıların bindikleri yolcu otobüsüne operasyon düzenleyen ekipler, bu kişileri çaldıkları ziynet eşyalarıyla yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ziynet eşyaları da yaşlı kadına teslim edildi.