Dolandırıcılara Dikkat!

21.01.2026 09:56
Uzmanlar, dolandırıcıların kişisel bilgileri yasa dışı yolla elde ederek dolandırıldığından uyardı.

Son dönemde dolandırıcıların teknoloji imkanlarını kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerine ulaştığını ve bu bilgilerle dolandırıcılık yaptığına dikkat çeken uzmanlar, illegal platformlardan elde edilen bilgilerle dolandırıcıların ağına dikkat çekiyor.

Dolandırıcıların rastgele veya hedefli olarak vatandaşları arayarak, illegal sosyal ortamlardan elde edilen kişisel bilgileri kullanarak güven sağladığını anlatan Adli Bilişim Uzmanı Emre Akman, "Hiçbir resmi kurum, vatandaşları arayarak kişisel bilgi veya para istemez. Bu tür aramalar dolandırıcılık girişimidir" dedi.

"Dolandırıcılar, vatandaşlarının tüm bilgilerini yasa dışı bir şekilde ele geçirerek istedikleri numaralardan arıyor"

Dolandırıcılar, günümüz teknolojilerini kullanarak siber suçları işlediklerini anlatan Akman, "Bu sefer vatandaşlarımızın isim, soy isim, TC kimlik numarası veya il bazında girildiğinde, Türkiye'de o isimde kaç kişi varsa bu dolandırıcıların önüne düşmektedir. Bu, tabii ki illegal bir durumdur. Kimse, kimsenin kişisel verilerini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre bir başkasına açıklayamaz. Kişi merak etse dahi, adli bir süreç olmadığı sürece erişemez. Bunun dışında, herhangi bir vatandaşın başka bir vatandaşın TC kimlik numarasına erişme imkanı bulunmamaktadır. Ancak, son zamanlarda bahsettiğimiz üzere, dolandırıcılar, vatandaşlarının tüm bilgilerini yasa dışı bir şekilde ele geçirmiş olmakla, vatandaşları istedikleri numaralardan arıyor. Örneğin 155, 156, 53055555 gibi rakamlardan örnek vermek gerekirse bunlardan arayarak, isminizi, soy isminizi, anne kızlık soy isminizi, hatta cüzdan numaranıza kadar söyleyip sizi dolandırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kimse, bir başkasının bilgilerine adli bir süreç olmaksızın erişemez"

Bilgilerin hiçbir şekilde yasaya uygun ele geçirilmediğine dikkat çeken Akman, "Kimse, bir başkasının bilgilerine adli bir süreç olmaksızın erişemez. Bu, kolluk kuvvetleri polis, jandarma için de geçerlidir. Adli bir süreç olmaksızın, amirlerinden bir emir alınmaksızın bir vatandaşın bilgisine erişildiğinde, bu sorgu kolluk kayıtlarına silinemez şekilde kaydedilir. Bir kişi şikayetçi olduğu, dolandırıcıların işini görmek amacıyla kişisel verileri sorgulayan polis memurları da bu suçu işlemiş olduklarından görevlerinden olma ihtimaline kadar ceza alırlar. Bu nedenle herhangi kişiye bankalar sürekli mesaj atar, ancak biz sizi arayarak hiçbir şekilde bilgilerinizi istemeyiz, Adalet Bakanlığı mesaj atar ancak hakim, savcı sizi arayıp para istemez 'dosyanızı kapatalım' demez. Sizin dosyanız bu aşamada, çünkü burası hukuk devleti ve burada her şey yasal çerçevede ilerler. Sizi arayan, kişisel bilgilerinizi isteyen bir telefon görüşmesi veya yüz yüze görüşme, dolandırıcılık kapsamındadır. Bu tür durumlarla karşılaştığınızda, aklınızda bulundurmanız gereken hiçbir adli veya idari makam sizden kişisel bilgilerinizi istemez" şeklinde konuştu. Emre Akman son olarak şunları kaydetti:

"Size 'Biz zaten biliyoruz, siz şunun kardeşisiniz' şeklinde yaklaştıklarında, yüzde yüz dolandırıcı olduklarından emin olabilirsiniz. Çünkü herhangi resmi daireden, hiç kimse sorgulama yapamaz. Bu tür bir konuşmayla karşı karşıya kaldığınızda, bilgileriniz yasa dışı olarak illegal platformlardan ele geçirilmiş olup, bu platformlardan mal varlığınız sorgulanmış ve önlerinde olan bilgilerle sizi dolandırmaya çalışıyorlar. Böyle bir durumla karşılaştığınızda, en yakın karakola veya bir avukat aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edebilirsiniz." - KONYA

Kaynak: İHA

