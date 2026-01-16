Dolandırıcılara İstanbul\'da Baskın

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları 3,5 milyon TL dolandıran 2 kişi, Sakarya polisinin İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Aralık 2025 tarihinde Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla ulaştıkları mağdurlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, vatandaşları yaklaşık 3,5 milyon TL dolandırdı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık olaylarıyla ilgili inceleme başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin olay için İstanbul'dan Sakarya'ya gelen Y.B. (38) ve G.G. (23) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin İstanbul'daki adreslerini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla her 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para, dijital materyaller ve cep telefonları ele geçirildi. Sakarya'ya getirilen Y.B. ve G.G., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA