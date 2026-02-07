Dolandırıcılara Şok Operasyon - Son Dakika
Dolandırıcılara Şok Operasyon

07.02.2026 12:49
Nevşehir'de emekli doktordan 650 bin dolar dolandıran 5 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

NEVŞEHİR'de emekli doktor K.K.'yi (71) telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 650 bin dolar dolandırdıkları öne sürülen 5 kişi tutuklandı.

Kentte yaşayan emekli doktor K.K., geçen yıl 9 -24 Aralık tarihleri arasında kendilerini polis, savcı ve MİT elemanı olarak tanıtarak yönlendirmeler yapan ve 'eldenci' olarak tabir edilen kişilere 650 bin dolar teslim etti. Dolandırıldığını fark eden K.K.'nin ihbarı üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Olayın 5 şüpheli tarafından planlı ve organize şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Ekipler, şüphelilerden bazılarının İstanbul, İzmir ve Siirt'te yaşadığını belirledi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 2 otomobil, 400 bin TL, 20 bin dolar değerinde gümüş, 484 gram altın, 28 bin 400 dolar, 7 bin 200 avro ve çok sayıda telefon ele geçirildi.

Dolandırıcılığın şüphelileri arasında Bursa ve İzmir'de başka dosyalardan tutuklu bulunan 2 şüpheli daha olduğu belirlenerek, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla ifadeleri alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ile başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan olayla bağlantılı 2 şüpheli 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Nevşehir, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılara Şok Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:03
