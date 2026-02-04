Dolandırıcılık Davasında Şüpheli Faturalar - Son Dakika
Dolandırıcılık Davasında Şüpheli Faturalar

04.02.2026 16:24
Aziz İhsan Aktaş'ın şirketi, AR-GE faaliyeti olmadan vergi muafiyetiyle şüpheli faturalar kesti.

(ANKARA) - Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi pek çok suçtan 704 yıla kadar hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş'ın şirketi Elif LPG'nin İstanbul Medeniyet Üniversitesi teknokenti içinde şube açtığı, faaliyet alanında olmadığı halde yazılım işi yapıyor gibi fatura kestiği ve bu yolla vergi muafiyeti aldığı ortaya çıktı.

Rüşvet, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumlarını dolandırmak, kara para aklamak gibi çok sayıda suçtan yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın bir numaralı sanık olduğu suç örgütü davasının duruşmaları sürerken iddianameye yansıyan bazı şüpheli işlemler Elif LPG şirketinde odaklandı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre Elif LPG şirketi, iddianamede yer alan yüklü meblağlardaki şüpheli faturaları keserken vergi indirimlerinden yararlandı. Elif LPG akaryakıt şirketi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi teknokent alanı olan Teknopark içinde açtığı şube ile herhangi bir araştırma geliştirme (AR-GE) işi yapmamasına karşın Teknoloji Gelişme Bölgeleri Kanunu kapsamında gelir ve kurumlar vergisinden muaf oldu.

Aziz İhsan Aktaş'ın şirketi ELİF LPG, Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi Tekin Aktaş'ın ortağı olduğu Bilginay Temizlik Şirketi'ne 30 Haziran 2024'te, aynı gün içinde düzenlenen 9 ayrı fatura ile toplam 207 milyon 185 bin 600 lira tutarında "yazılım" ve "yazılım kiralama" içerikli fatura kesti.

Ulaşılan iki faturada, "hizmet kalitesinin ölçülmesi amacıyla vatandaş odaklı iletişim ve hizmet yönetim sistemi yazılımı"na 32 milyon 750 bin TL, "hidroelektrik santralleri, rüzgar enerji santralleri, güneş enerji santralleri, termik santraller, doğalgaz enerji santralleri ve jeotermal santraller gibi enerji tesislerinin bakım, onarım ve işletilmesi için İzmet Yönetim Sistemi yazılımı"na ise 50 milyon TL tutarında "yazılım kiralama" içerikli satış yapıldığı yer aldı.

İddianamede, ELİF LPG bünyesinde yazılım geliştiricisi ve elektrik-elektronik mühendisi unvanlı SGK'ye kayıtlı personel bulunduğu, ancak çalışanların şirketteki çalışma süreleri, faturaların içeriği ve Bilginay Temizlik'in faaliyet alanları (araç kiralama, bina temizliği, yolcu taşıma, tahıl ticareti vb.) dikkate alındığında söz konusu işlemlerin teknik açıdan incelenmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, konuya ilişkin bir bilişim uzmanından görüş alınmasının gerekli olduğu ifade edildi.

İddianamede, bu tutarlarda bir yazılımın kısa sürede yazılıp hazırlanmasının mümkün olmadığına yönelik şüphe bulunduğu, ayrıca çok yüksek tutarlı yazılım faturalarının aynı gün düzenlenmiş olmasının dikkat çekici olduğu kaydedildi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu şirketlerin banka hesaplarına olağan ve ticari hayatın akışına bariz şekilde aykırı olarak yüksek tutarlarda ve büyük bölümü 'Sermaye ödemesi vb.' işlem açıklamalarıyla nakit para yatırmaları gerçekleştirildiği bilgilerine rastlanılmış olup, söz konusu paranın kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, ne söz konusu şirketlerin ticari faaliyetleri sonucunda elde ettiği kar tutarları ile ne de şirket ortaklarının mali durumları ile açıklanamayacak tutarlar olduğu anlaşılmış olup, söz konusu şirketlerin banka hesaplarına yatırılan paraların en azından büyük kısmının kaynağının soruşturma dosyasında yer alan bir diğer öncül suç olan 'akaryakıt kaçakçılığı' sonucunda suçtan elde edilen değer olabileceği yönünde uzmanlığımızda kanaat oluşmuş olmakla birlikte, konunun bahse konu alanda uzman kurum ve kişiler tarafından detaylı olarak araştırılmasının gerektiği değerlendirilmektedir."

Kaynak: ANKA

