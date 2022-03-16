Dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı evinden çıkmayan kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı evinden çıkmayan kalmadı

16.03.2022 13:48
Dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı evinden çıkmayan kalmadı

Düzce'de çeşitli uygulamalarla vatandaşların cep telefonuna, bilgisayarına, kameralarına girerek dinleme yapmak yoluyla dolandırıcılık yapan 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Düzce'de çeşitli uygulamalarla vatandaşların cep telefonuna, bilgisayarına, kameralarına girerek dinleme yapmak yoluyla dolandırıcılık yapan 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Düzce'de jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu L.U. isimli şahsın, hacker olarak kişilerin telefon, bilgisayar ve internete bağlı kameralarına girerek kişileri dinlediği, bilgi ve görüntülerini ele geçirdiği, hesaplarına girerek dolandırdığı bilgisine ulaştı. Düzce Sulh Ceza Hakimliğinin arama kararına istinaden L.U.'nun evinde yapılan aramada 6 cep telefonu, 4 banka kartı, 2 flaş bellek, sim kartı, hard disk, 3 laptop, tablet bilgisayar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 0.5 gram metamfetamin maddesi ve 11 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Dijital materyaller Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne gönderilirken şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Uyuşturucu madde imalatçılarına şok baskın Uyuşturucu madde imalatçılarına şok baskın Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı

Dolandırıcılık, Jandarma, Hacker, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı evinden çıkmayan kalmadı - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Astsubay ve uzman çavuş, koruma altındaki alanda dinamitle define ararken yakalandı
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
13:38 Mariupol'de can pazarı: Prematüre bebekler ortada kaldı, 500 sivil hastanede rehin alındı
13:16 Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim!
13:15 Temizlik işçisi parkta temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu cüzdanı belediye başkanına teslim etti
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:55 Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir
12:48 Hazine Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:01:18. #1.13#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı evinden çıkmayan kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement