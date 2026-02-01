Dolandırıcılık suçundan 17 yıl hapis cezası alan şahıs yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. isimli şahıs yakalandı. Jandarma ekiplerince yapılan titiz takip, analiz ve saha çalışmaları neticesinde yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA