Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları mağdurlarla dalga geçerek saymışlar - Son Dakika
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Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları mağdurlarla dalga geçerek saymışlar

14.05.2022 15:10
Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları mağdurlarla dalga geçerek saymışlar

Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları mağdurlarla 'dalga geçerek' saymışlarANKARA'da satın aldıkları araçları kilometrelerini düşürerek yüksek fiyata satan ve tefecilik yapan suç örgütü üyelerinden Cem İ. ile Durmuş Ö.

Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları mağdurlarla 'dalga geçerek' saymışlar

ANKARA'da satın aldıkları araçları kilometrelerini düşürerek yüksek fiyata satan ve tefecilik yapan suç örgütü üyelerinden Cem İ. ile Durmuş Ö.'nün, elde ettikleri paraları mağdurlarla alay eder gibi sayarken çekilen video ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından geçen hafta liderliğini Haydar İleriler'in yaptığı 'İleriler' adlı suç örgütüne operasyon yaptı. 40 adrese yapılan baskında 35 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı tabanca, 33 mermi, tefecilik hesaplarının tutulduğu 9 not defteri ve ajanda, mağdurlara ait 40 adet senet, 12 post cihazı ve 65 adet araç satış sözleşmesi ele geçirildi. Şüphelilerin kurdukları paravan şirketler üzerinden kilometresi 200 bin ile 700 bin arasında değişen araçları satın alıp, kilometrelerini dijital aksamına müdahale ederek 70 bin ile 90 bin arasına indirerek, yüksek fiyata sattığı saptandı. Ayrıca maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüzde 20-40 arasında değişen oranda faiz karşılığı borç para verip, ödeme güçlüğü çekenleri tehdit ettikleri, boş senet alıp, evlerine ve araçlarına ipotek koydurdukları belirlendi. 'Tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yöntemiyle 13 milyon TL haksız kazanç sağladığı saptanan şüphelilerden 12'si mahkemece tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARA SAYMA ANLARI GÖRÜNTÜDESoruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre; Haydar İleriler'in oğlu ve 2 kardeşi ve yeğeniyle birlikte suç örgütünü kurdukları saptandı. Öte yandan şüphelilerin haksız elde ettikleri paraları mağdurlarla alay ederek saydığı anlara ilişkin video da soruşturma dosyasına girdi. Örgüt üyeleri Cem İ. ile Durmuş Ö. arasında geçen para sayma anları başka bir örgüt üyesi tarafından kayıt altına alındı. Görüntüye göre; Cem İ., elindeki para destesini saymaya başladığı sırada yanında bulunan Durmuş Ö. dilini çıkardı. Cem İ., parmağını Durmuş Ö.'nün dilini 'parmak ıslatma aparatı' olarak kulandı. Video çekildiği sırada bir ayrıntı daha görüntülerde yer aldı. Örgüt üyesi Cem İ. ile Durmuş Ö.'nün para sayma işlemi sırasında arkadan başka bir şüphelinin telefonda konuştuğu kişiyi araç satışına ikna etmeye çalıştığı duyuldu.

Görüntü dökümü: Para sayma anına ait görüntü

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Pompalı Tüfek, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları mağdurlarla dalga geçerek saymışlar - Son Dakika


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