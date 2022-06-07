Dolandırıldığını iddia eden adam çatıya çıkarak intihar etmek istedi! Çevredeki vatandaşlar ise canlı yayın açmak için yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolandırıldığını iddia eden adam çatıya çıkarak intihar etmek istedi! Çevredeki vatandaşlar ise canlı yayın açmak için yarıştı

07.06.2022 22:03

Samsun'da boya işlerini yaptığı 15 katlı binanın çatısına çıkan 60 yaşındaki adam, dolandırıldığını öne sürerek intihara kalkıştı. Uğraşlar sonucu adam ikna edilirken, çevredeki vatandaşlar, canlı yayın açma yarışına girdi.

Saat 18.00 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde 15 katlı Haznedar Konakları'nın çatısında meydana gelen olayda, bu inşaatın boya işlerini yaptığını bildiren Mahmut Ekinci (60), konaktan 30 numaralı daireyi 400 bin TL'ye satın aldığını ve kendisine 'evrakta sahtecilik' yapıldığını iddia etti. Ekinci, dairenin Adana'da başka birine satıldığını ileri sürdü. 'Mal sahibinin hakkını yediğini ve evrakta sahtecilik' yaptığını iddia eden Ekinci, binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Dolandırıldığını iddia edip 15 katlı binada intihara kalkıştı! Çevredekiler canlı yayın yarışına girdi

YARIM SAAT SONRA AŞAĞIYA İNDİ

İntihar girişiminin ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekinci'nin eşi, kızı ve oğlu da binanın önüne gelerek onu ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren girişimin ardından Ekinci, çatıdan ayrılarak polislerle birlikte aşağıya indi.

Dolandırıldığını iddia edip 15 katlı binada intihara kalkıştı! Çevredekiler canlı yayın yarışına girdi

"EVRAKTA SAHTECİLİK YAPIP DAİREME KONDULAR"

Ekinci, neden binanın çatısına çıktığını şu sözlerle anlattı: "Bu binanın iç-dış boyasını yaptım. Evrakta sahtecilik yapıp, daireme kondular. Z.Ö., isimli kişi 2020 Ocak ayında daireyi başkasına satmış. 2020 Temmuz ayında da sattığı daireye benle sözleşme yaptı. Yani satılmış daireyi bana işlem yapmış. Ben bu daireyi 400 bin TL'ye almıştım, şu anda 3 kat daha pahalandı. Dairenin başkasına satıldığını 2 ay önce öğrendim. Bana verdiğim 400 bin TL'yi geri ödeyip, daireden vazgeçmemi de teklif ettiler. Evrakta sahtecilik konusunda suç duyurusunda da bulunacağım."

Dolandırıldığını iddia edip 15 katlı binada intihara kalkıştı! Çevredekiler canlı yayın yarışına girdi

YUKARIDA CAN PAZARI, AŞAĞIDA CANLI YAYIN YARIŞI

Mahmut Ekinci'yi atlamaktan vazgeçirmek için ekipler seferber olurken, aşağıda toplanan vatandaşlar ve karşı binadaki bazı kişilerin ise cep telefonlarına sarılıp canlı yayın yapma yarışı içerisine girmeleri dikkat çekti.

YORUMLAR
500
Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu Samsun'da 'torbacı' operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı Samsun'da 'torbacı' operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Ekinci, Samsun, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıldığını iddia eden adam çatıya çıkarak intihar etmek istedi! Çevredeki vatandaşlar ise canlı yayın açmak için yarıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:03 Dolandırıldığını iddia eden adam çatıya çıkarak intihar etmek istedi! Çevredeki vatandaşlar ise canlı yayın açmak için yarıştı
21:59 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
21:58 Polisten kaçmak isteyen şüpheli, pencereden beton zemine çakıldı
21:47 Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
21:01 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
20:55 Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:54 Dünya gıda kriziyle karşı karşıya! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi
20:31 Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı
20:27 Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 22:13:52. #1.12#
SON DAKİKA: Dolandırıldığını iddia eden adam çatıya çıkarak intihar etmek istedi! Çevredeki vatandaşlar ise canlı yayın açmak için yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement